Москва, 23 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Бот Telegram для передачи небезопасной и незаконной информации (Search Report Bot) недоступен в России. Об этом сообщают пользователи мессенджера.

Silas Stein/Global Look Press

Ранее новый чат-бот представил основатель соцсети Павел Дуров.

«Этот бот пока недоступен в вашем регионе. Пожалуйста, зайдите позже», — говорится в сообщении бота при попытке использования его на территории России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дуров допустил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Предприниматель отметил, что эти меры вводятся для того, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram. Он объяснил, что в поиске мессенджера были выявлены случаи злоупотребления для продажи нелегальных товаров.

Ранее портал TechCrunch сообщил, что Telegram после задержания Дурова во Франции намерен изменить свою политику безопасности. В частности, речь шла о модерации приватных каналов и чатов.