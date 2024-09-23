Париж, 23 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, заявил 23 сентября основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале.

TechCrunch

«Мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — написал он.

Предприниматель отметил, что эти меры вводятся для того, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram. Он объяснил, что в поиске мессенджера были выявлены случаи злоупотребления для продажи нелегальных товаров.

Ранее портал TechCrunch сообщил, что Telegram после задержания Дурова во Франции намерен изменить свою политику безопасности. В частности, речь идёт о модерации приватных каналов и чатов.

Как передавало ИА Регнум, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.