Дублин, 23 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Ирландский наёмник, служивший ранее в элитном подразделении рейнджеров, Роберт Диган ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет ирландская газета The Irish Times.

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«Хотя конкретных подробностей о месте его гибели пока нет, он был смертельно ранен, когда прикрывал отступление своего подразделения из района, где шли бои с российскими войсками», — сказано в публикации газеты.

Вместе с этим издание уточняет, что Диган был старше 20 лет. Как утверждает газета, боец получил значительный боевой опыт за время сражений на стороне ВСУ.

Получив ранение, Диган решил вернуться обратно на фронт, уточняет газета.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября суд заочно приговорил к 14 годам колонии американского наёмника Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне киевского режима.

27 августа российский суд заочно приговорил американского наёмника Виктора Девё Калеба, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. Не ранее сентября 2022 года он вступил в украинский интернациональный легион, где выполнял приказы командиров и за деньги участвовал в боях против ВС РФ.

5 сентября замглавы российской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил о переброске из-под Харькова на курское направление свыше 500 иностранных наёмников для проведения массированной атаки на регион.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что участвующие в нападении на Курскую область иностранные наёмники ВСУ готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы.