Курск, 5 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Командование ВСУ для подготовки массированной атаки на Курскую область перебросило на это направление из-под Харькова более 500 иностранных наёмников, заявил 5 сентября на брифинге замглавы российской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

ИА Регнум

«Всего с харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — сообщил замглавы ВГА.

По данным Лисняка, эти силы разбили на группы и включили в состав 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ и спецподразделения ГУР минобороны Украины. Он отметил, что в августе киевский режим принял решение внедрять наёмников в украинские подразделения, чтобы в случае провала иностранцы не попадали в российский плен большими группами.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы сорвали их планы прорваться вглубь региона, остановив в приграничных районах. По данным на 5 сентября, ВСУ на этом направлении потеряли более 10,1 тыс. бойцов, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортёра и другую военную технику.

В течение 4 сентября российские войска нанесли удары по резервам 12 бригад ВСУ, находившихся в Сумской области, откуда украинские войска атакуют курское приграничье. За сутки потери противника составили 370 военных и 17 единиц бронетехники.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что киевский режим, устроив провокацию в Курской области, планировал отвлечь Россию от наступления в Донбассе. Противник не достиг целей, ВС РФ продолжают продвигаться в зоне спецоперации, а также стабилизировали ситуацию в приграничье и выдавливают оттуда вражеские силы, подчеркнул глава государства.