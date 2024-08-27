Москва, 27 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Суд в России заочно приговорил американского наёмника Девё Калеба Виктора, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщили 27 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ.

СК РФ Наёмник Девё Калеб Виктор

«Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что он объявлен в международный розыск, признан виновным в «участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте».

По данным следствия, Девё не ранее сентября 2022 года ради денег приехал на территорию Украины, где вступил в подразделение формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Наёмник выполнял приказы командиров, за деньги участвовал в боевых действиях против Вооружённых сил России, добавили в СКР.

Как передавало ИА Регнум, в июле суд заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Наёмник объявлен в международный розыск. Суд установил, что в марте 2022 года Топи для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

Также в июле были заочно осуждены наёмники из Грузии и Латвии, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.