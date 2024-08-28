Москва, 28 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. В нападении на Курскую область активно участвуют иностранные наёмники ВСУ, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Nina Liashonok/Global Look Press

Наёмники готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, сказала Захарова на брифинге Министерства.

«Американские наёмники демонстративно выложили в сети Интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области. Получается, боевики гордятся нарушением гуманитарного права, ни капли не беспокоятся о жизни гражданского населения, включая детей, готовы прикрываться ими, ровно так же, как это когда-то делали фашисты при штурме Брестской крепости, ровно так же, как это делают террористы в новейшей истории», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ на данном направлении к 28 августа превысили 7000 человек.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом, заявил 27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

22 августа СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ВС РФ России уничтожили до 60 наёмников американской ЧВК Forward Observation Group в приграничных районах Курской области. Ранее сама ЧВК опубликовала фотографию своих боевиков, отметив, что снимок сделан в Курской области.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.