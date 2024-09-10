Москва, 10 сентября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Американский наёмник Майкл Пол Малдонадо, воевавший на стороне киевского режима, заочно приговорён к 14 годам заключения, сообщает 10 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

Следком

Суд установил, что иностранец участвовал в боевых действиях с июля 2022 года по февраль 2024 года. В качестве разведчика он поступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Малдонадо пользовался позывным Зафер Ронин (Zafer Ronin) и получал за службу деньги и иное материальное обеспечение. Своими действиями против российских военных, отметили в СК, американец способствовал поддержанию вооружённого конфликта. Его признали виновным в наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

«Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Фигурант объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа российский суд заочно приговорил американского наёмника Виктора Девё Калеба, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. Не ранее сентября 2022 года он вступил в украинский интернациональный легион, где выполнял приказы командиров и за деньги участвовал в боях против ВС РФ.

В июле заочный 14-летний срок получил финский наёмник ВСУ Топи Хухтала, который воевал на стороне ВСУ с марта 2022 года по май 2024 года. Хухтала командовал подразделением Team Wiking, сформированным из его соотечественников.