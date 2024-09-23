Назаровский район, Красноярский край, 23 сентября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В жилом доме в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья в день, в день трагедии проводилась обработка дихлофосом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Дом, где жила семья, в этот день обрабатывали дихлофосом от мух», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что во врем обработки дома дети находились на улице, после чего вернулись домой и мать начала ужин готовить.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Все отравившиеся были госпитализированы. В больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

Согласно предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Для того чтобы установить точную причину отравления, планируют провести дополнительные исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания. Расследование инцидента продолжается.

Пресс-служба управления Россельхознадзора проинформировала, что в сельском магазине в Красноярском крае, где купила продукты отравившаяся семья, выявлены нарушения ветеринарных требований.

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что родители погибших от отравления детей пришли в сознание. Следователи начали допрос матери погибших.