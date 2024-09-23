Красноярск, 23 сентября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Родители четырёх детей, погибших от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом 23 сентября сообщили Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Медики характеризуют состояние взрослых как удовлетворительное.

«Состояние родителей характеризуется как близкое к удовлетворительному. Они пришли в сознание», — отметила старший помощник руководителя краевого управления СК РФ Юлия Арбузова, слова приводятся в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.

Она уточнила, что следователи планируют в ближайшее время допросить родителей, которые находятся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района семья поужинала курицей и пельменями, после взрослым и детям стало плохо и им понадобилась скорая помощь. Все четверо детей скончались.

СК России возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). В ведомстве уточнили, что, предварительно, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Точную причину произошедшего установят в ходе дополнительных исследований.

В СК РФ также уточнили, что женщина, дети которой умерли после отравления, находится на девятом месяце беременности.