Тихорецк, Краснодарский край, 23 сентября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Кондратьев добавил, что все ограничения на въезд в Тихорецк после атаки украинских БПЛА были сняты.

21 сентября в Тихорецком районе на месте падения фрагментов украинских беспилотников вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Было принято решение об эвакуации местных жителей из посёлка рядом с местом инцидента.

Всего из района эвакуировали 1,2 тыс. человек, большая часть из которых разместилась у друзей и родственников. Для этого использовались 17 автобусов. Были подготовлены несколько резервных пунктов временного размещения граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября силы ПВО сбили над территорией России в общей сложности 101 украинский беспилотник. Из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Также российские силы сбили по одному дрону в Крыму, в Смоленской и Курской областях.