Из Тихорецкого района после атаки дронов ВСУ эвакуировали 1,2 тыс. человек
Тихорецк, Краснодарский край, 21 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) эвакуировали 1,2 тыс. человек. Об этом 21 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Из населённого пункта эвакуированы 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников», — написал он в Telegram-канале.
Для эвакуации привлекли 17 автобусов. В четырёх пунктах временного размещения находятся более 150 человек. Уже подготовлены ещё несколько резервных ПВР.
Эвакуированных жителей обеспечили горячим питанием. Помощь им готовы оказать медики, волонтёры и психологи. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
По словам главы региона, информация о пострадавших не поступала. Он также сообщил о временном перекрытии въезда в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией РФ в общей сложности 101 беспилотник. Больше всего беспилотников удалось нейтрализовать в Брянской области — 52 аппарата. Кроме того, в Краснодарском крае обезвредили 18 дронов, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — 5, в Тверской и Белгородской областях — по 3. Ещё по одному БПЛА военные сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.
В Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей.