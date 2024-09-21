Тихорецк, Краснодарский край, 21 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) эвакуировали 1,2 тыс. человек. Об этом 21 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Из населённого пункта эвакуированы 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников», — написал он в Telegram-канале.

Для эвакуации привлекли 17 автобусов. В четырёх пунктах временного размещения находятся более 150 человек. Уже подготовлены ещё несколько резервных ПВР.

Эвакуированных жителей обеспечили горячим питанием. Помощь им готовы оказать медики, волонтёры и психологи. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

По словам главы региона, информация о пострадавших не поступала. Он также сообщил о временном перекрытии въезда в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией РФ в общей сложности 101 беспилотник. Больше всего беспилотников удалось нейтрализовать в Брянской области — 52 аппарата. Кроме того, в Краснодарском крае обезвредили 18 дронов, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — 5, в Тверской и Белгородской областях — по 3. Ещё по одному БПЛА военные сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.

В Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей.