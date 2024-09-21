Москва, 21 сентября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночное время 21 сентября обезвредила над территорией РФ в общей сложности 101 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БПЛА самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего беспилотников удалось нейтрализовать в Брянской области — 52 аппарата. Кроме того, в Краснодарском крае обезвредили 18 дронов, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА военные сбили в Крыму, а также Смоленской и Курской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 20 на 21 сентября глава Брянской области Александр Богомаз написал, что его регион подвергся массированной атаке беспилотников. Кроме того, о нападении дронов проинформировали власти Кубани, где в Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация.