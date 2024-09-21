Тихорецк, Краснодарский край, 21 сентября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Город Тихорецк Краснодарского края подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава Тихорецкого района Александр Перепелин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

Перепелин призвал жителей сохранять спокойствие и в целях безопасности избегать открытых пространств.

Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале уточнил, что в Тихорецком районе силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили два вражеских дрона. Из-за падения фрагментов сбитых БПЛА вспыхнул пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, а затем началась их детонация.

Власти объявили временную эвакуацию из посёлка возле места пожара. В Тихорецке развернули пункт временного размещения (ПВР). Глава Тихорецкого района прибыл на место по поручению губернатора.

По предварительным данным, которые привёл Кондратьев, среди жителей района никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 20 на 21 сентября массированной атаке беспилотников подверглась Брянская область. Согласно информации властей, средства ПВО сбили десятки дронов. Кроме того, несколько БПЛА были замечены и уничтожены на юго-западе Тверской области.