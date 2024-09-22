Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 23 сентября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Об этом в ночь на 23 сентября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА… Пострадавших и разрушений нет», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате падения фрагментов сбитых беспилотников произошло возгорание сухой растительности. На место происшествия выдвинулись дежурно-спасательные подразделения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России сообщало об уничтоженном в Курской области украинском БПЛА. Силы ПВО уничтожили дрон самолётного типа около 09:15 по местному времени (совпадает с мск).

В ночь на 22 сентября российские военные обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным Минобороны, четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два — в Курской области и по одному — в Белгородской, Воронежской и Астраханской областях. Ещё шесть дронов уничтожено над акваторией Азовского моря.

Вечером 22 сентября глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин сообщил о завершении работы по разминированию территории после атаки БПЛА. Жители района разрешили вернуться в свои дома.