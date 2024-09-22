Тихорецк, Краснодарский край, 22 сентября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. На территории Тихорецкого района Краснодарского края завершены работы по разминированию территории после атаки украинских беспилотников. Об этом 22 сентября сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

Министерство обороны РФ

«Работы по разминированию территории завершены», — написал он в своём Telegram-канале.

Перепелин отметил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности было принято решение о возвращении жителей Тихорецкого района в свои дома.

Он уточнил, что блок-посты на выезде из Тихорецка сняты, движение по автодороге в сторону станицы Новорождественской и Краснодара возобновлено.

При этом глава муниципалитета призвал жителей соблюдать бдительность и при обнаружении предметов, которые могут представлять опасность, сообщать в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября украинские беспилотники атаковали Тихорецк в Краснодарском крае. В результате падения обломков сбитого БПЛА вспыхнул пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. В Тихорецком районе объявили локальный режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек. Для эвакуации использовались 17 автобусов, были подготовлены пункты временного размещения. 21 сентября министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что эвакуированные жители смогут вернуться домой через два дня.