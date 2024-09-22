Хельсинки, 22 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Условий для появления постоянных американских военных баз в Финляндии нет. Об этом 22 сентября заявил посол США в Хельсинки Дуглас Хики в интервью газете Ilta-Sanomat.

Artur Widak/Global Look Press

«Я не вижу [условий], чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут», — сказал он.

Хики досрочно покинет свой пост в Финляндии, поскольку станет советником кампании вице-президента США Камалы Харрис, которая является кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября источник шведской газеты Svenska Dagbladet сообщил, что НАТО планирует создать новую базу в Финляндии, которая станет форпостом альянса на границе с Россией, возле Мурманской области и Карелии. По его информации, строительные работы по возведению базы начались в Лапландии. Там планируется разместить передовые сухопутные силы и штаб наземных операций НАТО.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. В декабре того же года Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, открывающее американской стороне доступ к 15 военным базам на финской территории.

Президент России Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, заявил, что у РФ были с этой страной идеальные отношения, не было никаких претензий друг к другу. Он назвал этот шаг Хельсинки бессмысленным с точки зрения национальных интересов — теперь у финской границы будут находится российские войска и системы поражения.

В августе 2024 года газета Iltalehti сообщила, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до 5 тыс. военных в финском городе Миккели, находящемся примерно в 80 км от границы РФ и в 300 км от Санкт-Петербурга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва видит рост военной активности Финляндии после вступления в НАТО. Хельсинки выстраивает политику в русле нанесения стратегического поражения РФ, отметила дипломат.