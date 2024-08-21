Москва, 21 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Россия фиксирует рост военной активности Хельсинки после вступления Финляндии в НАТО, заявила на брифинге 21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии», — указала дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что политика финских властей выстраивается в русле линии коллективного Запада на нанесение стратегического поражения России.

Ранее, 21 августа, глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки ведёт переговоры со странами НАТО о размещении войск на территории страны. По его словам, натовские военные могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. При этом, с какими странами — членами НАТО ведутся переговоры, не уточнялось.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что проблемы у России с Финляндией начали возникать после того, как страна вошла в НАТО. Российский лидер также подчёркивал, что у России не было со странами НАТО нерешённых вопросов территориального характера. Путин напомнил, что у двух стран были добрые отношения.

Министр обороны Финляндии заявлял, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что размещение войск НАТО в Финляндии станет угрозой для России.

Финляндия вошла в НАТО в качестве 31-го члена альянса 4 апреля 2023 года.