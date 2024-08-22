Хельсинки, 22 августа, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) развернёт бронетанковую бригаду численностью от четырех до пяти тысяч военных в финском городе Миккели вблизи границы с Россией. Об этом сообщила газета Iltalehti.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

«НАТО и Финляндия публично отчитаются о деятельности в Миккели в ближайшие недели, то есть в начале осени. Решения уже приняты», — пишет газета со ссылкой на источник в альянсе.

В публикации говорится, что силы обороны и руководство Финляндии пришли к выводу, что стране необходимо присутствие натовских военных. Планируется, что на базе в Миккели будет дислоцирован военный контингент из Швеции и Норвегии. Там же создадут так называемый подштаб повышенной готовности альянса, который будет функционировать круглосуточно.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа заявила, что Москва фиксирует рост военной активности Хельсинки после вступления Финляндии в НАТО. Дипломат добавила, что политика финских властей выстраивается в русле нанесения стратегического поражения России.

В тот же день глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки ведёт переговоры со странами НАТО о размещении войск на территории страны. По его словам, натовских военных могут разместить в стране на длительный срок, но не на постоянной основе.