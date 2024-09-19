Стокгольм, 19 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. НАТО планирует создать новую базу в Финляндии, которая станет форпостом альянса на границе с Россией, возле Мурманской области и Карелии, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet, ссылаясь на информированный источник.

nato. int

По информации газеты, строительные работы по возведению базы начались в Лапландии. Там планируется разместить передовые сухопутные силы и штаб наземных операций НАТО.

«Это сделано для того, чтобы финны могли больше сосредоточиться на обороне южных территорий», — процитировало издание 16 сентября собеседника.

База будет работать под кураторством Швеции, которая планирует отправить туда от 20 до 50 офицеров. Министр обороны королевства Пол Йонсон заявил о намерении страны взять на себя роль координатора в организации передовых сухопутных войск в Финляндии.

Отмечается, что Финляндия на протяжении многих лет была буферной зоной между Россией и НАТО. Страна сотрудничала и с РФ, и с военным блоком, но в 2023 году вместе со Швецией вступила в Североатлантический альянс и начала милитаризироваться.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. В декабре того же года Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, открывающее американской стороне доступ к 15 военным базам на финской территории.

Президент России Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в Североатлантический альянс, заявил, что у РФ были с этой страной идеальные отношения, не было никаких претензий друг к другу. Он назвал этот шаг Хельсинки бессмысленным с точки зрения национальных интересов — теперь у финской границы будут находится российские войска и системы поражения.

В августе 2024 года газета Iltalehti сообщила, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до 5 тыс. военных в финском городе Миккели, находящемся примерно в 80 км от границы РФ и в 300 км от Санкт-Петербурга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в августе указала на то, что Москва видит рост военной активности Финляндии после вступления в НАТО. Хельсинки выстраивает политику в русле нанесения стратегического поражения РФ, отметила дипломат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в марте заявил, что Россия в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО развернёт дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах. Он также назвал удивительным, как быстро эти страны обменяли нейтральный статус, который десятилетиями обеспечивал им репутацию, на присоединение к альянсу.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа, комментируя новость о планах НАТО создать базу возле границ РФ, подчеркнул, что это не останется без ответа с российской стороны. Меры будут приняты в зависимости от того, что именно разместит альянс в Финляндии.