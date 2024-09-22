Москва, 22 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева могут уволить из армии, где он проходил службу по контракту, за самовольное оставление воинской части, или ему могут сделать дисциплинарное взыскание. Об этом сообщил 22 сентября Telegram-канал Mash.

Belkin Alexey/Global Look Press ЭльманПашаев

Сослуживцы Пашаева сообщили, что перед задержанием по делу о крупном мошенничестве он проходил службу в зоне СВО и был командиром экипажа танка Т-80 в пятой бригаде. Военные рассказали, что в части Пашаева давно нет. Никто из сослуживцев не слышал, чтобы ему давали командировку в Москву.

Источник из окружения Пашаева сообщил, что бывший адвокат в прошлом заключил контракт и «помогал фронту». Когда его перевели в 95-й полк, в его команде «началась текучка». После этого он покинул часть.

Как сообщало ИА Регнум, Пашаева задержали 17 сентября на основании заявления Алексея Блиновского — мужа фигурантки дела о неуплате налогов блогерши Елены Блиновской.

Против Пашаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). По версии следствия, юрист в феврале этого года убедил Блиновского в том, что якобы может освободить его жену от ответственности за мошенничество. За это он получил от Блиновского крупное вознаграждение. Сумма составила 18,5 млн рублей и $300 тыс. (45 млн рублей).

Московский гарнизонный военный суд 18 сентября отправил Пашаева в следственный изолятор до 15 ноября.