Москва, 30 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская на судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы признала вину в уклонении от уплаты налогов.

Суды общей юрисдикции города Москвы Елена Блиновская

При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.

Блогер также сказала, что не интересовалась «бухгалтерией», отметив, что уделяла много внимания своему родившемуся в 2019 году ребёнку.

«Я родила ребёнка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», — заявила Блиновская.

Суд ранее начал рассматривать дело по существу. Прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому Блиновская организовала уклонение от уплаты налогов, легализовывала средства, вела неправомерный оборот средств и таким образом нанесла государству ущерб в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест.

По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении мужа Блиновской выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, Блиновскую обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской был наложен арест. В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.