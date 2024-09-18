Москва, 18 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Московский гарнизонный военный суд отправил под арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«По ходатайству следователей Главного военного следственного управления СК РФ бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Его подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн.

По данным следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег.

Если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.