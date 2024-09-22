Белгород, 22 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В результате атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области получил ранения водитель машины. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Беспилотник атаковал авто на участке автодороги «Чайки — Красный Октябрь».

«Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

После оказания медицинской помощи медики доставят его в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая врачебная помощь оказывается.

На месте инцидента работают оперативные службы, уточнил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в результате атаки беспилотника украинских формирований в Белгородском районе пострадал мирный житель. Водитель работавшего в поле трактора с осколочными ранениями головы и грудной клетки был доставлен в Октябрьскую центральную районную больницу.

На следующих день при атаке украинского беспилотника на село Тишанка Волоконовского повреждения получила линия электропередачи. Без света остались шесть населённых пунктов.

В ночь на 22 сентября системы ПВО сбили над российской территорией в общей сложности 15 беспилотников украинской армии. В небе над Ростовской областью удалось уничтожить четыре вражеских дрона, в Курской области два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.