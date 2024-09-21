Белгород, 21 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинских формирований в Белгородском районе пострадал мирный житель. Об этом 21 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшего с осколочными ранениями головы и грудной клетки доставили в Октябрьскую центральную районную больницу, откуда его после оказания необходимой медпомощи позднее переведут в областную клиническую больницу.

Украинские формирования также обстреляли село Байцуры Борисовского района, в результате чего в двух частных домах выбило окна, посекло заборы, перебило газовую трубу и получила повреждения линия электропередачи, отметил Гладков.

«Кроме того, на территории одного из домовладений разрушены две надворные постройки», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 сентября глава Горловского городского округа Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя при атаке украинского дрона. По его словам, БПЛА сбросил взрывоопасный предмет в селе Озеряновка в Горловке.

Глава ДНР Денис Пушилин 20 сентября сообщил, что три мирных жителя погибли и ещё 15 были ранены при обстрелаз населённым пунктов в регионе со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики за день осуществили 25 атак на населённые пункты ДНР, выпустив по ним в общей сложности 60 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

Ранее в тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ранении трёх мирных жителей при обстреле украинскими формированиями посёлка городского типа Великая Лепетиха. Он уточнил, что ВСУ выпустили по региону в общей сложности 37 снарядов.