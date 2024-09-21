Шесть населённых пунктов обесточены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Белгород, 21 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на село Тишанка Волоконовского без электричества остались шесть населённых пунктов Белгородской области. Об этом 21 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал он в Telegram-канале.
Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.
Предварительно, в результате украинской атаки никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 сентября в результате атаки беспилотника украинских формирований в Белгородском районе пострадал мирный житель. Водитель работавшего в поле трактора с осколочными ранениями головы и грудной клетки был доставлен в Октябрьскую центральную районную больницу.
18 сентября женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Украинские военные при обстреле повредили легковой автомобиль, а также окна, фасады, кровли, ограждения и хозяйственные постройки в 21 домовладении.
В ночь на 16 сентября украинские формирования обстреляли Белгород. Были попадания в жилые дома, повредило несколько автомобилей. Ранения получили 10 мирных жителей. По данным на 17 сентября, в больницах города находились семь пациентов, пострадавших от ночной атаки.