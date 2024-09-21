Белгород, 21 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на село Тишанка Волоконовского без электричества остались шесть населённых пунктов Белгородской области. Об этом 21 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал он в Telegram-канале.

Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

Предварительно, в результате украинской атаки никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 сентября в результате атаки беспилотника украинских формирований в Белгородском районе пострадал мирный житель. Водитель работавшего в поле трактора с осколочными ранениями головы и грудной клетки был доставлен в Октябрьскую центральную районную больницу.

18 сентября женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Украинские военные при обстреле повредили легковой автомобиль, а также окна, фасады, кровли, ограждения и хозяйственные постройки в 21 домовладении.

В ночь на 16 сентября украинские формирования обстреляли Белгород. Были попадания в жилые дома, повредило несколько автомобилей. Ранения получили 10 мирных жителей. По данным на 17 сентября, в больницах города находились семь пациентов, пострадавших от ночной атаки.