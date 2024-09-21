Бейрут, 21 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Один из командиров шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль погиб в результате ракетного удара Израиля по южному пригороду Бейрута. Эту информацию подтвердило руководство движения в Telegram-канале.

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«Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни, полной самопожертвования, усилий, вызовов, успехов и побед», — говорится в заявлении информационный службы группировки.

Как передавало ИА Регнум, израильская авиация 20 сентября сначала сымитировала атаку на Бейрут, а потом нанесла удар по ливанской столице. Были разрушены два жилых дома.

Новостное агентство NNA заявило, что от удара погибли пятеро детей. Армия обороны Израиля между тем заявила, что ликвидировала командира ливанского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, отвечавшего за специальные операции, а также двух высших командиров элитного подразделения «Радван».

Позднее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника распространил информацию о том, что в результате авиаудара по Бейруту погибли около 20 командиров спецподразделения «Радван», являющегося частью «Хезболлы». Также отмечалось, что власти Израиля считают, что не смогут избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.

ЦАХАЛ также 20 сентября сообщила о запуске по израильской территории порядка 140 снарядов. Средства ПВО поразили не все из них, из-за падения боеприпасов и их обломков начались пожары.

После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.