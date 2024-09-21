Бейрут, 21 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате израильского удара по Бейруту возросло до 31. Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.

Bilal Jawich/Global Look Press

«Число погибших достигло 31», — сказал он.

Министр уточнил, что среди погибших трое детей и семь женщин. Он добавил, что ранения получили 68 человек, 53 из них уже выписаны из больниц.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по столице Ливана. Целью атаки стал высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Он отвечал в группировке за специальные операции.

Позднее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника распространил информацию о том, что в результате авиаудара по Бейруту погибли около 20 командиров спецподразделения «Радван», являющегося частью «Хезболлы». Также отмечалось, что власти Израиля считают, что не смогут избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.

После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.