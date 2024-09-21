Краснодар, 21 сентября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин ввёл локальный режим ЧС в связи с пожаром, начавшимся после атаки дронов ВСУ, сообщил 21 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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«Сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он объяснил, что введение режима ЧС нужно для скорейшего решения различных вопросов, связанных с инцидентом. Губернатор поручил перевезти эвакуированных жителей района из пунктов временного размещения в гостиницы, чтобы создать более комфортные условия, пока они будут ждать разрешения вернуться домой.

Всего в гостиницах находится 101 житель, остальные уехали к родственникам. Для тех, кто находится в гостиницах, предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в Тихорецком районе на месте падения фрагментов беспилотника вспыхнул пожар. Огонь затронул взрывоопасные объекты, после чего там началась детонация.

Местные власти решили эвакуировать жителей близлежащего посёлка. В общей сложности вывезли 1,2 тыс. человек. Для этого использовали 17 автобусов.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков объявил, что эвакуированные жители Тихорецкого района, по предварительной оценке, смогут вернуться домой через два дня. Взрывы прекратились, но местность нужно ещё проверить на наличие опасных предметов.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что в Тихорецке проводят отбор проб воздуха после атаки украинских БПЛА. В некоторых районах города и в окрестностях сообщают о запахе гари.

В ночь на 21 сентября российские средства ПВО сбили над территорией РФ 101 беспилотник ВСУ, в том числе 52 над Брянской областью, 18 над Кубанью, 16 над Азовским морем, 5 над Калужской областью, по 3 над Тверской и Белгородской областями, по одному над Крымом, а также в Смоленской и Курской областях.