Тихорецк, Краснодарский край, 21 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха в зоне жилой застройки в городе Тихорецке Краснодарского края, который атаковали украинские беспилотники. Об этом 21 сентября сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка», — сообщили в ведомстве.

По данным ТАСС, в разных районах города и его окрестностях ощущается запах гари.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей. Объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Всего из района эвакуировали 1,2 тыс. человек, большая часть из которых разместилась у друзей и родственников. Для этого использовались 17 автобусов. Были подготовлены несколько резервных ПВР.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что жители, эвакуированные из Тихорецкого района после атаки украинских дронов, предварительно, смогут вернуться домой через два дня.

В ночь на 21 сентября силы ПВО сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.