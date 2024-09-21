Краснодар, 21 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. После атаки украинских беспилотников из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали 1,2 тыс. человек. Об этом 21 сентября сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Елена Задворная/ТАСС

«Из населённого пункта эвакуированы 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников», — написал он.

Кондратьев сообщил, что для эвакуации привлекли 17 автобусов. В четырёх пунктах временного размещения находятся более 150 человек, подготовлены ещё несколько резервных ПВР. Эвакуированных жителей обеспечили горячим питанием, им помогают медики, волонтёры и психологи. На месте работают экстренные и специальные службы.

По словам губернатора, пострадавших среди жителей нет, въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.

В Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей.