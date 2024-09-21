Тихорецк, Краснодарский край, 21 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Жители, эвакуированные из Тихорецкого района после атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), предварительно, смогут вернуться домой через два дня. Об этом 21 сентября сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, посетив пункт временного размещения в Тихорецке.

Елена Задворная/ТАСС

«Предварительно, дня два придется подождать, пока такая ситуация: там перестало взрываться, но нужно провести разминирование, чтобы безопасно было», — процитировало его ТАСС.

Министр регионального департамента добавил, что жителям Тихорецкого района в случае повреждения или утраты ими имущества будут предоставлены компенсационные выплаты, положенные при режиме чрезвычайной ситуации (ЧС).

Жителей на автобусах начали доставлять в гостиницы, так как там им будет комфортнее чем в пунктах временного размещения. В самих ПВР осталось 13 человек, отметила замглавы Тихорецкого городского поселения Светлана Васильченко.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей.

По последним данным, из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тыс. человек, большая часть из которых разместилась у друзей и родственников. Для этого использовались 17 автобусов. Были подготовлены несколько резервных ПВР.

Глава Тихорецкого района Евгений Голубь предупредил, что от его лица стали рассылать фейковую информацию о сборе средств для защиты стратегически важных объектов города. Он призвал жителей проявлять бдительность и не направлять финансы мошенникам.

В ночь на 21 сентября силы ПВО сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.