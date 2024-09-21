Краснодар, 21 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Локальный режим чрезвычайной ситуации объявлен в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом 21 сентября сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Телеграм-канал «Вениамин Кондратьев»

«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введён локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием», — написал он.

Кондратьев добавил, что сейчас населению ничего не угрожает, но требуется время, чтобы провести полную проверку территории.

Глава региона сообщил, что для более комфортных условий жителей района перевезли из пунктов временного размещения в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальные уехали к родственникам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Возгорание перешло на взрывоопасные объекты и началась детонация. Из посёлка рядом с местом инцидента решено было эвакуировать жителей.

Всего из района эвакуировали 1,2 тыс. человек, большая часть из которых разместилась у друзей и родственников. Для этого использовались 17 автобусов. Были подготовлены несколько резервных ПВР.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что жители, эвакуированные из Тихорецкого района после атаки украинских дронов, предварительно, смогут вернуться домой через два дня.

В ночь на 21 сентября силы ПВО сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.