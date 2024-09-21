Белгород, 21 сентября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России пресечена около 16:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 21 сентября сообщил, что российскими силы ПВО сбили беспилотник и шесть ракет украинских боевиков в небе над регионом.