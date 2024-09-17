Белгород, 17 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В больницах Белгорода после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) находятся семь человек, из них двое — в реанимации. Об этом 17 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил глава региона, в результате обстрела Белгорода украинскими войсками утром 16 сентября пострадали десять мирных жителей. Из них семь человек госпитализированы, двое находятся в реанимации.

«Особую тревогу вызывает ранение женщины. Она получила ранение двух ног, руки. Мы все молимся за ее выздоровление, за выздоровление всех, кто получил ранение, всех, кто сейчас болеет», — добавил Гладков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ возросло до десяти человек. Среди пострадавших — ребёнок четырёх лет, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.