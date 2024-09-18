Белгород, 18 сентября, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) днём 18 сентября обстреляли село Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области, в результате чего погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«РИА Новости» / Сергей Аверин

«Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что украинские военные при обстреле повредили легковой автомобиль, а также окна, фасады, кровли, ограждения и хозяйственные постройки в 21 домовладении. Оперативные службы уточняют последствия удара.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус в Шебекино в Белгородской области. Боевики ранили шестерых мирных жителей. Четверых пострадавших доставили в больницу, две женщины самостоятельно обратились на станцию скорой медицинской помощи.

В ночь на 16 сентября ВСУ обстреляли Белгород. Были попадания в жилые дома, повредило несколько автомобилей. Ранения получили 10 мирных жителей. По данным на 17 сентября, в больницах города находились семь пациентов, пострадавших от ночной атаки.