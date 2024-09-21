Париж, 21 сентября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек собрались днём 21 сентября в Париже недалеко от площади Бастилии, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона и осудить новое правительство премьер-министра Мишеля Барнье. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило TV5Monde.

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На митинг вышли представители профсоюзов и студенческих организаций, защитники окружающей среды, политики и активисты.

«Я здесь, потому что это не соответствует тому, за что мы голосовали. Премьер-министр представляет партию, которая почти ничего не получила на выборах. Я обеспокоена и негодую: какой смысл голосовать?» ― сказала одна из протестующих, студентка факультета кинематографии 21-летняя Виолетта Бургиньон.

Активист «Зелёных» Франсуа Верморель также вышел выразить свой протест. Он признался, что опасается прихода в министерство внутренних дел Бруно Ретайо, которого он обвиняет в расизме.

«Это не то, за что люди голосовали в июле», ― подчеркнул Верморель.

Участники манифестации скандируют: «Макрона в отставку!», «Долой правительство Барнье», «У нас украли выборы!».

Пока никаких инцидентов в ходе протестов не зафиксировано. Колонну демонстрантов сопровождают полицейские.

По данным France 3 Régions, по всей Франции 21 сентября организовано около 50 демонстраций в разных городах.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание победила коалиция левых «Новый народный фронт». Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» президента Макрона и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост премьера Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение.

5 сентября Барнье был назначен на пост премьер-министра Франции. Французский лидер поручил ему сформировать «правительство единства, которое будет служить стране и народу».

7 сентября после назначения Барнье на пост премьера тысячи сторонников левых партий вышли на массовые протесты. Демонстранты обвинили Макрона в саботаже и «краже выборов» после того, как он отклонил кандидатуру премьера от левой коалиции Люси Касте и назначил Барнье.