Париж, 7 сентября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. После назначения на пост премьер-министра Франции бывшего главы МИД Мишеля Барнье тысячи сторонников левых партий вышли на массовые протесты, пишет actu. fr.

Michel Euler/AP/TASS

По данным портала, акции протеста уже начались в Нанте, Ле-Мане и Ницце. Демонстранты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в саботаже и «краже выборов» после того, как он отклонил кандидатуру премьера от левой коалиции Люси Касте и назначил Барнье.

«Новый народный фронт (ННФ, коалиция левых сил) победил на парламентских выборах. Макрон отказывается признать этот результат. Уважение к голосованию — основополагающий принцип демократии. Давайте положим конец этому скатыванию в авторитаризм», — цитирует портал заявление «Непокорённой Франции Жан-Люка Меланшона, одной из партий ННФ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост премьера Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение.

В Париже 31 августа по призыву партии «Патриоты» прошёл митинг с требованием отставки президента Франции. Участники протеста были недовольны тем, что власти после внеочередных выборов в парламент уже более 45 дней не могут сформировать правительство.