Бейрут, 21 сентября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Число погибших в результате авиаудара Израиля по Бейруту возросло до 37. Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции.

Marwan Naamani/Global Look Press

«Число погибших при нанесенном вчера израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута увеличилось до 37», — сказал он.

Министр уточнил, что среди погибших трое детей и семь женщин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по столице Ливана. Целью атаки стал высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Он отвечал в группировке за специальные операции.

Позднее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника распространил информацию о том, что в результате авиаудара по Бейруту погибли около 20 командиров спецподразделения «Радван», являющегося частью «Хезболлы». Также отмечалось, что власти Израиля считают, что не смогут избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.

После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.