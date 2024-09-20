Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Целью израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла». Об этом 20 сентября сообщило израильское радио «Галей ЦАХАЛ».

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По данным телеканала Al Hadath, в результате налёта израильских ВВС убит один из членов руководства «Хезболлы».

Распространённые в соцсетях фото и видео свидетельствуют о сильных разрушениях на месте удара.

Как ранее сообщало ИА Регнум, израильские военные 20 сентября нанесли удар по Бейруту. Днём ранее они сымитировали налёт на столицу Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после массовых взрывов электронных устройств в Ливане. Власти страны заявили, что израильские спецслужбы провели операцию, начинив гаджеты взрывчаткой. Иран обвинил США в пособничестве израильской разведке «Моссад», действия Тель-Авива Тегеран назвал терактом.

Лидер ливанского движение «Хезболла» Хасан Насрулла назвал взрывы масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. Израиль начал наносить по Ливану интенсивные удары. В ответ «Хезболла» ударила по 17 позициям Армии обороны Израиля на границе с Ливаном.