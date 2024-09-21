Курск, 21 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Добровольческая батальонная тактическая группа (БТГР) спецназа «Ахмат» в течение пяти дней отодвинула линию фронта протяжённостью 7 км в Курской области на 1,5 км к границе. Об этом 21 сентября рассказал командир группы с позывным Каштан.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Порядка где-то 7 км в ширину и километра полтора в сторону занятых противником территорий [освободили от него]. Это и опорные пункты (позиции ВСУ. — Прим. ред.)», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Каштана, в ходе продвижения БТГР «Ахмата» вела многочисленные бои с малыми группами украинских боевиков, в состав которых входило до восьми бойцов, при этом работу по выявлению и зачистке таких групп вели различных направлениях.

В общей сложности за это время удалось уничтожить около 120 военнослужащих украинских формирований, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября экипаж истребителя Су-34 ВКС РФ ударил по личному составу и военной технике украинских боевиков в приграничье Курской области. Для нанесения ударов использовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Позднее в этот же день замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что около 60 украинских боевиков бросили свои позиции на одном из участков фронта в курском приграничье. Он уточнил, что сбежавшие с поля боя бойцы ВСУ направились в сторону контролируемых Киевом территорий.