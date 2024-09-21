Красногорск, 21 сентября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Частное охранное предприятие «Крокус профи» и ряд подрядных организаций, обслуживающих концертный зал «Крокус Сити Холл», фигурируют в уголовном деле, возбуждённом после теракта 22 марта, сообщило 21 сентября со ссылкой на материалы дела агентство «РИА Новости».

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Из материалов следует, что в возбуждённом в конце мая уголовном деле по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») фигурируют руководство и сотрудники компании — владельца концертного зала Crocus Group, ЧОП «Крокус профи» и других подрядных организаций, обслуживающих концертный «Крокус Сити Холл».

Как сообщало ИА Регнум, группа террористов вечером 22 марта напала на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

Следственный комитет России 23 марта возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В рамках этого дела арестовали 12 человек. Четверым предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы. Остальным фигурантам предъявили обвинения в пособничестве.

В начале апреля СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 293 («Халатность»). Его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность в концертном зале.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, СК РФ возбудил 31 мая. В правоохранительных органах сообщали, что в деле пока нет фигурантов. Позже его объединили с делом о теракте.