Москва, 21 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции на всех направлениях составили до 2150 бойцов, следует из сводки Министерства обороны России на 21 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 135 боевиков, «Запад» — до 435, «Юг» — до 840, «Центр» — до 520, «Восток» — до 160, «Днепр» — до 60. Кроме того, российские войска уничтожили четыре танка, семь единиц другой бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий и другую военную технику ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в Telegram-канале министерства.

Кроме того, бойцы войсковых группировок «Запад» и «Восток» улучшили тактическое положение, отряды группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 14 по 20 сентября потери украинской армии составили около 16,8 тыс. бойцов. ВСУ также потеряли 23 танка, в том числе один немецкий Leopard, и другое вооружение. В плен сдались 53 украинских военнослужащих.

В течение недели с 7 по 13 сентября ВСУ потеряли почти 17 тыс. боевиков, 25 танков и другую боевую технику. Войсковая группировка «Север» также за этот период освободила 10 населённых пунктов.