Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили до 2150 бойцов
Москва, 21 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции на всех направлениях составили до 2150 бойцов, следует из сводки Министерства обороны России на 21 сентября.
Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 135 боевиков, «Запад» — до 435, «Юг» — до 840, «Центр» — до 520, «Восток» — до 160, «Днепр» — до 60. Кроме того, российские войска уничтожили четыре танка, семь единиц другой бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий и другую военную технику ВСУ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в Telegram-канале министерства.
Кроме того, бойцы войсковых группировок «Запад» и «Восток» улучшили тактическое положение, отряды группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи.
Как передавало ИА Регнум, за неделю с 14 по 20 сентября потери украинской армии составили около 16,8 тыс. бойцов. ВСУ также потеряли 23 танка, в том числе один немецкий Leopard, и другое вооружение. В плен сдались 53 украинских военнослужащих.
В течение недели с 7 по 13 сентября ВСУ потеряли почти 17 тыс. боевиков, 25 танков и другую боевую технику. Войсковая группировка «Север» также за этот период освободила 10 населённых пунктов.