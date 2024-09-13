Москва, 13 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за период с 7 по 13 сентября потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. человек, сообщил 13 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Так, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3520 военнослужащих, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы.

В боях с бойцами российской группировки «Запад» украинские военные потеряли свыше 3620 человек, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и четыре бронетранспортёра М113 производства США, а также 44 автомобиля.

Свыше 4840 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности Южной группировки войск. Также российскими военными были уничтожена девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Центр» за неделю уничтожили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевую машиню пехоты Bradley и две бронемашины «MaxxPro» производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

В зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» противник потерял до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии калибра 155 мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. А в боях с военными из российской группировки «Днепр» — до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США и девять орудий полевой артиллерии.

Таким образом, суммарные потери ВСУ составили примерно 16 960 военных.

Ранее телеканал CNN информировал, что на Украине больницы сталкиваются с проблемой нехватки мест для размещения раненых военных ВСУ. Отмечается, что в медицинских учреждениях не хватает коек для размещения украинских военных, которые поступают «почти непрекращающимся потоком».