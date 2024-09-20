Москва, 20 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за период с 14 по 20 сентября потеряли на всех направлениях спецоперации почти до 16,8 тыс. человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Аверин/РИА Новости

Так, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Юг» потери украинской армии составили свыше 4855 бойцов, танк, две немецкие боевые машины пехоты Marder, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии. Были поражены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов.

В боях с бойцами российской группировки «Запад» украинские военные потеряли свыше 3745 человек, танк, десять боевых бронированных машин, в числе которых американский бронетранспортёр М113, а также 60 автомобилей.

До 3610 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности Центральной группировки войск. Также российскими военными были уничтожены танк, 11 боевых бронированных машин, одна из которых — немецкая Marder, два американских бронетранспортёра М113, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Север» за неделю уничтожили до 3510 украинских военнослужащих, 18 танков, из них один немецкий Leopard, 117 боевых бронированных машин, 66 автомобилей, две реактивные системы залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии. Нанесли удары по четырём станциям радиоэлектронной борьбы ВСУ.

В зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» противник потерял до 735 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. А в боях с военными из российской группировки «Днепр» — до 355 военнослужащих, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Таким образом, суммарные потери ВСУ составили примерно 16 810 военных. На линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в течение недели ВС России нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения БПЛА и их предполетной подготовки.