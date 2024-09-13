Москва, 13 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В течение недели подразделения российской группировки войск «Север» освободили десять населённых пунктов, сообщил 13 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, в течение недели бойцы из Северной группировки войск продолжали проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

«В ходе наступательных действий освобождено 10 населённых пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь», — уточнил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По данным Минобороны на 13 сентября, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных.

Телеканал CNN, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что нападение на Курскую область стоило Вооружённым силам Украины огромной цены. По словам одно из военных ВСУ, ситуация для украинской стороны будет ухудшаться. Военные ожидают увеличения артиллерийских обстрелов и тяжёлых для украинской стороны боёв.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.