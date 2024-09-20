Москва, 20 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. За неделю с 14 по 20 сентября в зоне проведения специальной военной операции в российский плен сдались более 50 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 20 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Также за этот период российские силы освободили два села в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики», ― сообщил военный.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух пехотных, двух десантно-штурмовых, трёх аэромобильных, горно-штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ. На этом направлении Вооружённые силы России отразили 14 контратак штурмовых групп украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за последний месяц военные спецназа «Ахмат» взяли в плен 20 украинских боевиков в приграничье Курской области.

Днём ранее Конашенков сообщил, что за сутки семь украинских боевиков сдались в плен в Курской области. По его словам, украинская армия потеряла за это время свыше 300 бойцов и 22 единицы бронетехники.

18 сентября Алаудинов сообщил, что российские подразделения взяли под полный контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области ― Николаево-Дарьино и Дарьино. Село Георгиевка в ДНР российские военные освободили 19 сентября.