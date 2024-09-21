Москва, 21 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву западными странами. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Были поражены скопления живой силы и военной техники украинской армии в 153 районах.

Средства ПВО сбили шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября, российские военные продвинулись в Донецкой Народной Республике (ДНР) более чем на 50 км из-за направления киевским режимом резервов украинских формирований в атаку на приграничные районы Курской области. Уточнялось, что ВС России ведут продвижение в республике на фоне посыпавшейся обороны украинских боевиков, не успевающих выстраивать новые линии обороны.

В течение недели ВС России нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения БПЛА и их предполетной подготовки. ВСУ потеряли на всех направлениях спецоперации до 16,8 тыс. человек. Были уничтожены 15 полевых складов боеприпасов. На линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих.