Москва, 20 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделею нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, которые обеспечивают работу украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом 20 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 14 по 20 сентября текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки», — сказал он.

Конашенков уточнил, что удары также наносились по складам боеприпасов и материально-технических средств, ремонтным базам восстановления вооружения и военной техники, воинским эшелонам с иностранным вооружением, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября российские военные нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления разведки украинских боевиков. В Минобороны уточнили, что также были нанесены удары по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры на контролируемой Киевом территории и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 20 сентября рассказал, что поражённый российской ракетой главный центр спецрадиосвязи ВСУ находился глубоко под землёй в Киевской области. По его словам, противник замаскировал его на поверхности под заброшенное гражданское здание.

Конашенков 15 сентября рассказал об уничтожении армией России железнодорожного эшелона с иностранным оружием для украинских формирований. Кроме того, были поражены места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, а также цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет, добавил он.