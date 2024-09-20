Курск, 20 сентября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись в Донецкой Народной Республике (ДНР) более чем на 50 км из-за направления киевским режимом резервов украинских формирований в атаку на приграничные районы Курской области. Об этом 20 сентября заявил командир интербригады армии России «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, которые привёл ТАСС, украинское командование бросило в курское приграничье большое количество резервной боевой техники на прорыв, в результате чего ВСУ понесли большие потери, эти подразделения могли бы усилить оборону до наращивания Киевом новых сил для снижения темпов продвижения армии России в Донбассе.

«Они сами сделали вылазку [в Курскую область], где очень сильно пострадали, поэтому они сократили свои возможности в разы. Раньше мы шли в ДНР по несколько километров за месяц, а сегодня уже более 50 пройдено», — сказал Абхаз.

Командир интербригады уточнил, что российские военные ведут продвижение в ДНР на фоне посыпавшейся обороны украинских боевиков, не успевающих выстраивать новые линии обороны, что должны были обеспечивать брошенные и приграничье Курской области резервы.

«Если один расчёт FPV (состоящий в интербригаде. — Прим. ред.) сжёг 70 машин, из них четыре или пять танков, сколько остальные пожгли, плюс ещё артиллерия, плюс авиация, которая по местам скопления била. Поэтому они здесь очень многое потеряли, я думаю, процентов 80 техники из того, что им давалось в последнее время, осталось здесь», — пояснил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября Минобороны показало кадры боевой работы расчёта российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» в курском приграничье. Уточнялось, что российские зенитчики круглосуточно обеспечивают воздушное прикрытие армии России.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 19 сентября заявил, что украинские боевики вторглись в приграничные районы Курской области на 200 танках. По его словам, украинское командование также задействовало на этом участке фронта порядка 400 различных бронемашин, включая ББМ и БМП.