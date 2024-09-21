Тверь, 21 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. На участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области приостановили движение, сообщили 21 сентября в пресс-службе федерального дорожного агентства Упрдор «Россия».

Алексей Никольский/РИА Новости

Отмечается, что на М-9 для обеспечения безопасности дорожного движения на участке 322-й километр — 420-й километр с 06:40 мск движение будет временно прекращено до особого распоряжения.

При движении со стороны Москвы или при необходимости развернуться можно использовать разворотную петлю на 322-м километре в Нелидово. При движении в сторону Москвы объезд можно осуществить через Великие Луки в сторону Смоленска.

Агентство опубликовало схему перекрытия движения и путей объезда.

«ФКУ Упрдор «Россия» приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Тверской областью три беспилотника украинской армии. Губернатор Игорь Руденя рано утром сообщал нескольких дронах, сбитых ночью в Тверской области.

Ночью на станции Старая Торопа эвакуировали персонал. На железной дороге пояснили, что это было сделано «в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции». Никто в результате не пострадал, информации о каких-либо повреждениях также не было.